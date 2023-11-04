Προβλήματα από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις στα Ιωάννινα και εκκένωση χωριού στην Πάτρα – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Σαρώνει» τη χώρα η κακοκαιρία Ciaran με τα πρώτα προβλήματα να έχουν ήδη σημειωθεί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες «πνίγουν» περιοχές των Ιωαννίνων, ενώ έχουν προκαλέσει και προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Παράλληλα σε ισχύ είναι η απαγόρευση απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίου καιρού της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02-11-2023/13.00 Β επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Το Σάββατο (04-11-23)

α. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανόν πρόσκαιρα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.

β. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή (05-11-23)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α. Τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Β. Οι ενισχυμένοι νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται εντάσεις πρόσκαιρα έως και 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (04-11-23).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται καθημερινά ανά δωδεκάωρο.

Ιωάννινα: Προβλήματα κατολισθήσεων σε Κόνιτσα, Τζουμέρκα και Πωγώνι

Μεγάλες κατολισθήσεις σημειώνονται σε πολλά σημεία του ορεινού επαρχιακού δικτύου στο Νομό Ιωαννίνων, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή από τη νύχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, προβλήματα κατολισθήσεων δημιουργήθηκαν στα Τζουμέρκα, στον επαρχιακό δρόμο από το γεφύρι της Πλάκας μέχρι τα Πράμαντα, στην Κόνιτσα στην εθνική οδό πριν από τα Μαστοροχώρια και το Πωγώνι, στον δρόμο Δελβινάκι-Πωγωνιανή.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, στην πλατεία του Μετσόβου έσπασαν μεγάλα κλαδιά από τα πλατάνια και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας δουλεύουν ασταμάτητα σε όλα τα σημεία για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο επαρχιακό δίκτυο.

Τρίκαλα: Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο από τη βροχή

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με αποτέλεσμα το επαρχιακό δίκτυο σε ορισμένα χωριά να έχει υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, καθίσταται αδύνατη η προσπέλαση των οχημάτων στο επαρχιακό δίκτυο ορισμένων χωριών, ενώ έχουν σημειωθεί και προβλήματα ηλεκτροδότησης στα ορεινά και πεδινά της περιοχής.

Όπως αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, καταπτώσεις βράχων και αρκετή λάσπη είναι επίσης το αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων των τελευταίων ωρών στα ορεινά της Π.Ε. Τρικάλων, με 12 μηχανήματα της ΠΕ να επιχειρούν προκειμένου να αποκαταστήσουν τις καταστροφές.

Πάτρα: Εκκενώνεται προληπτικά οικισμός στην Αιγιάλεια

Στην προληπτική εκκένωση του οικισμού Βιλιβινιώτικα, του δήμου Αιγιαλείας, προχωρούν οι αρχές, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους κατοίκους από ενδεχόμενες κατολισθήσεις, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 17 κάτοικοι του οικισμού πρόκειται να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Ελαιώνα.

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, οι ισχυροί άνεμοι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει από σήμερα το πρωί περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κλιμάκια πυροσβεστών έχουν επέμβει σε οκτώ περιστατικά που αφορούσαν κοπές δένδρων και αφαίρεση αντικειμένου πριν πέσει σε πεζοδρόμιο από μπαλκόνι πολυκατοικίας, σε περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Στο μεταξύ, μέσω αμφιδρόμησης του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πάτρα, εξακολουθεί να διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αθήνα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα της Αιγιάλειας, λόγω κατολίσθησης χωμάτων που καταγράφηκε προχθές το πρωί μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σημείο συνεχίζουν να εργάζονται μηχανήματα, προκειμένου να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων.

Επίσης, κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Αθηνών, στην στο ύψος των διοδίων Ελαιώνα και στην περιοχή Μετόχι, λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών έπειτα από έντονη βροχόπτωση.

Ακόμη, εξακολουθεί να παραμένει κλειστή σε διάφορα σημεία η επαρχιακή οδός Αιγίου – Δερβενίου – Μαμουσιάς, εξ αιτίας κατολίσθησης χωμάτων και φερτών υλικών.

LIVE η πορεία της κακοκαιρίας

Ειδήσεις σήμερα:

Το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς – Πληροφορίες για χτύπημα σε νοσοκομείο παίδων στη Γάζα

Fame Story: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε από το 6ο Live