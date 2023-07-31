Πυροσβεστική: 62 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Συνολικά 62 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Θάσου, οριοθετήθηκε. Επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακόμη, υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα:

-σε χαμηλή βλάστηση, στο Βρανά Αττικής, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες 5 οχήματα

-σε δασική έκταση στο Δομοκό Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη.

-σε δασική έκταση, στον Κρουσώνα Ηρακλείου Κρήτης, όπου επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

