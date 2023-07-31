Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 62 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Όλα όσα αναφέρει η ανακοίνωση

Πυροσβεστική: 62 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 62 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Θάσου, οριοθετήθηκε. Επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα:

-σε χαμηλή βλάστηση, στο Βρανά Αττικής, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες 5 οχήματα

-σε δασική έκταση στο Δομοκό Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη.

-σε δασική έκταση, στον Κρουσώνα Ηρακλείου Κρήτης, όπου επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Που θα σημειωθούν βροχές

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Ηλικιωμένος έπεσε για άγνωστο λόγο στον Θερμαΐκό

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ