Πέθανε ο Γιώργος Ρούσης σε ηλικία 78 ετών

«Έφυγε» σήμερα από τη ζωή ο Γιώργος Ρούσης, πανεπιστημιακός και πολιτικά στρατευμένος επί δεκαετίες στον χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε στα χρόνια της επταετούς δικτατορίας, όταν εντάχθηκε στο αριστερό κίνημα και ανέπτυξε αντιστασιακή δράση ως μέλος και στέλεχος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Στη συνέχεια, συμμετείχε ενεργά στη θεωρητική και πολιτική δουλειά του ΚΚΕ, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και εμβάθυνση της μαρξιστικής θεωρίας.

Το 1989 ήρθε σε ρήξη με τις επιλογές της τότε ηγεσίας του ΚΚΕ, αποχώρησε από το κόμμα και συμμετείχε στη συγκρότηση του Νέου Αριστερού Ρεύματος. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στην έκδοση του περιοδικού «Πριν» και αργότερα της ομώνυμης εφημερίδας. Υποστήριξε σταθερά την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου πολιτικού μετώπου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, ενώ το 2012 τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η σχέση του με τους πολιτικούς φορείς της αριστεράς υπήρξε πολυκύμαντη, ιδίως σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, με το οποίο τα τελευταία χρόνια της ζωής του επανήλθε σε πολιτική συμπαράταξη.

Ο Γιώργος Ρούσης έγινε ευρύτερα γνωστός για τη σημαντική συμβολή του στη μαρξιστική θεωρία, τόσο ως καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όσο και ως ενεργός κομμουνιστής διανοούμενος. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, συχνά απομακρυσμένων από τον τυποποιημένο και δογματικό μαρξισμό. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη μελέτη του φαινομένου της γραφειοκρατίας στις χώρες του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού».

Παρά τις πολιτικές και θεωρητικές διαφορές που κατά καιρούς υπήρξαν, όσοι συμπορεύτηκαν μαζί του αναγνωρίζουν τη συνεπή συμβολή του στην υπεράσπιση του μαρξισμού και της κομμουνιστικής προοπτικής, σε αντιπαράθεση με τον καπιταλισμό και τις κοινωνικές του συνέπειες.

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ

Για τον θάνατο του καθηγητή Γιώργου Ρούση

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον καθηγητή Γιώργο Ρούση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Γιώργος Ρούσης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1948. Είχε σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB), του οποίου ήταν και διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών και στο Διεθνές Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Παρισιού (IIAP).

Την περίοδο της Χούντας και όντας μέλος του ΚΚΕ καταδικάστηκε ερήμην από το Στρατοδικείο σε τουλάχιστον 2 χρόνια φυλακή, έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στις Βρυξέλλες και για ένα χρόνο στο Αλγέρι.

Μετά από την πτώση της Χούντας επέστρεψε στην Ελλάδα και ήταν για χρόνια μέλος του ΔΣ του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ) και μέλος του ΚΚΕ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Ήταν Ομότιμος Καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, στο διδακτικό προσωπικό του οποίου ανήκε από το 1980. Έχει επίσης διδάξει στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Μπεν Ακνούν του Αλγερίου.

Οι θεωρητικές του αναζητήσεις περιστρέφονταν κυρίως στα ζητήματα του κράτους και της χειραφέτησης του ανθρώπου, τα οποία και αντιμετώπιζε από μαρξιστική σκοπιά.

Από τη Σύγχρονη Εποχή έχουν εκδοθεί μεταξύ άλλων τα τελευταία του βιβλία “Αστική Δημοκρατία. Εγχειρίδιο επαναστατικής χρήσης” και “22 ΚΕΙΜΕΝΑ ρήξης με την αστική ιδεολογία”.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συμπορεύτηκε πιο ενεργά με το Κόμμα και συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές 2023.

Η ΚΕ του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Γ. Ρούση και σ’ όλους τους οικείους.