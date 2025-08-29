Πάτρα: Τραγικό τροχαίο με θύμα γυναίκα – Τραυματίστηκε το 8χρονο εγγονάκι της (εικόνες)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου στην Πάτρα, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα και την 8χρονη εγγονή της, την ώρα που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με τραυματισμούς, χωρίς – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – να κινδυνεύει η ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που διερευνάται από την Τροχαία Πατρών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις και πλήθος πολιτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου: