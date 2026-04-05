ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άρση της ασυλίας του ζητούν Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Σκρέκας – “Δεν προκύπτει εμπλοκή σε αδίκημα” λένε

Την δική τους θέση για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιράστηκαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Αργότερα το βράδυ της Κυριακής, ο Κώστας Σκρέκας με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό ζήτησε να διερευνηθεί ποινικά η εμπλοκή στις υποθέσεις που τον αφορούν σε σχέση με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις νέες δικογραφίες από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε πως Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα, τονίζει, υπογραμμίζοντας: «Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου».

Ταυτόχρονα, ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας καθώς κατά την γνώμη του δεν προκύπτει κάποιοι ποινικό αδίκημα.

Αναλυτικά η δήλωση Τσιάρα

Η υπόθεση, η οποία ερευνάται, αφορά σε γεωργό, που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέμα σε πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα). Συγκεκριμένα, τα χαντάκια και τα αρδευτικά κανάλια που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ 2021 του μεταφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κριθούν μη επιλέξιμα, λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Σε επικοινωνία με συνεργάτη του πολιτικού μου γραφείου -χωρίς να το γνωρίζω, όπως προκύπτει και από την καταγεγραμμένη συνομιλία- τέθηκαν ερωτήματα με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας. Χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη, χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής.

Αποκλειστικός σκοπός της επικοινωνίας, ήταν να διευκρινιστούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, που έπρεπε να ακολουθήσει ο γεωργός, ώστε να μην χάσει την πράσινη ενίσχυση για δυο συγκεκριμένες περιοχές οικολογικής εστίασης, που εφάπτονται σε τρία αγροτεμάχια.

Ο γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης για να λάβει την ενίσχυση, και είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, διαθέτοντας έτσι 0,16 εκτάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται.

Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απώλειας της συγκεκριμένης ενίσχυσης, καθώς ακόμη και στο ακραίο σενάριο αφαίρεσης και των δύο περιοχών οικολογικης εστίασης, η μέγιστη μείωση θα περιοριζόταν στα 429,28€, αφού η τελική επιλέξιμη έκταση πρασινίσματος θα διαμορφωνόταν στα 19,02 εκτάρια από 22,17 εκτάρια, δηλαδή απώλεια μόλις 3,15 εκτάρια, που με μοναδιαία αξία 136,28€/εκτάριο μεταφράζεται σε απώλεια ενίσχυσης 429,28€ για τον γεωργό (3,15 * 136,28).

Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!

Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται , αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού -όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις- οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου.

Σύμφωνα με το τότε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η τυχόν μη επιλεξιμότητα μιας περιοχής οικολογικής εστίασης επηρέαζε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ την πράσινη ενίσχυση και ΟΧΙ το σύνολο των ετήσιων ενισχύσεων του γεωργού.

Κατά συνέπεια, όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης,

είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.

Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου.

Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα.

Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο ίδιο μήκος κύματος ο Κεφαλογιάννης

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης για την δική του υπόθεση και την εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η δήλωση Κεφαλογιάννη στο Facebook:

Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου.

Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος.

Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές

Η επιστολή Σκρέκα στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την άμεση άρση της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ζητήσει από την Παρασκευή (3/4) όταν και υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ο Θεόδωρος Σκρέκας.

Στην επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Σκρέκας δηλώνει κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή η πρόθεση παραβίασης του νόμου και τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα.

Αναλυτικά αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η πράξη μου υπαγορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης. Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος του συλλογικού μας έργου.



Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας μου αφορούσε αποκλειστικά τη διερεύνηση αιτήματος πολίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή ή πρόθεσή μου για παραβίαση του νόμου. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, θεωρώ υποχρέωσή μου να μην επιτρέψω η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα.



Η παραίτησή μου αποτελεί πράξη ευθύνης. Πιστεύω ότι σε τέτοιες στιγμές, η στάση των πολιτικών προσώπων οφείλει να ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της δημόσιας ζωής.



Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση άρση της ασυλίας μου, ώστε να διερευνηθεί ταχύτατα και σε βάθος η υπόθεση και να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.

Με τιμή,

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής