ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεύτερη προφυλάκιση κατηγορούμενου για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

Πρόκειται για 53χρονη που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο

Δεύτερη προσωρινή κράτηση αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λάμβαναν μέσω δόλιων μεθόδων μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες τής προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Ενώπιον του ανακριτή, αναμένονται πλέον οι απολογίες άλλων δύο κατηγορούμενων από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας κατηγορούμενος με συγγενική σχέση με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Από χθες που ξεκίνησε η απολογητική διαδικασία για τους 37 κατηγορούμενους, έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για απολογία 23 κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι δύο προαναφερόμενοι θα οδηγηθούν στην φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

