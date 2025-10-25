ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων

Προφυλακίστηκε ένας εκ των κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα, Σάββατο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συγκεκριμένη προφυλάκιση είναι η πρώτη σχετικά με την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, με σύμφωνη γνώμη του Έλληνα ευρωπαίου ανακριτή και της αρμόδιας εισαγγελέως αποφασίστηκε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ αναμένονται και οι απολογίες τριών ακόμα κατηγορουμένων.