Νεότερα για το θρίλερ της Μυκόνου: Διάσημο μοντέλο από τη Βραζιλία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα (βίντεο)

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τους δύο νεαρούς που βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο.

Ο 25χρονος που πέθανε, σύμφωνα με τη Sun, είναι ο Γιάγκο Λουίς ντε Κάμπος ε Σίλβα, με καταγωγή από το Ζακαρεΐ στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 25χρονος βρισκόταν για διακοπές με τον 23χρονο φίλο του, ηθοποιό και δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες, Ράιαν Σιλβέιρα, στον Ορνό της Μυκόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί γιόρταζαν τα 25α γενέθλια του Σίλβα.

Όταν μπήκαν στο δωμάτιο οι καθαρίστριες του ξενοδοχείου, παρατήρησαν διαρροή από το μπαλκόνι. Εκεί βρήκαν τους δύο νεαρούς μέσα στην πισίνα, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο Σίλβα διαπιστώθηκε αμέσως πως ήταν νεκρός από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ ο Σιλβέιρα βγήκε ζωντανός από το νερό χάρη στην παρέμβαση μέλους του προσωπικού.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση, αλλά στη συνέχεια ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γιάγκο Σίλβα και δήλωσε ότι παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί βρήκαν στο δωμάτιο μια χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν τέσσερα μικρά φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου και θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Επίσης, έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στη σορό του 25χρονου, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου, την ώρα που συνεχίζεται η προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κατάσταση του Ράιαν έχει σταθεροποιηθεί και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και έχει επαφή με το περιβάλλον. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα ωστόσο, για το θάνατο του Γιάγκο. Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την Πρεσβεία και παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις.

Αυτή τη στιγμή, προέχει να διατηρηθεί η μνήμη του Γιάγκο και να μην ταλαιπωρηθεί η οικογένεια και οι φίλοι του, λόγω ψευδών πληροφοριών. Ζητάμε από όλους, να μην διακινούν αναλήθειες και να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες πληροφορίες που κυκλοφορούν από μέλη της οικογένειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου.