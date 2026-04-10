Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Έτσι θα κινηθούν το Μεγάλο Σάββατο 11/4 – Αναλυτικά τα δρομολόγια
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Με τροποποιήσεις θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Πάσχα.
Το Μεγάλο Σάββατο, τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00, διαφοροποιώντας το πρόγραμμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες του Σαββατοκύριακου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων
Μεγάλο Σάββατο
- Μετρό (Όλες οι γραμμές): Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00
- Γραμμή 1: Συχνότητα 10,5′ (06:00-16:00), 12,5′ (έως 20:00), 15′ μετά
- Γραμμή 2: Συχνότητα 7,5′-10,5′ (09:00-21:30), 12′-12,5′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 3: Συχνότητα 7′-10′ (Αεροδρόμιο ανά 36′)
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα
- Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών
- Μετρό Γραμμή 1: Ανά 12,5′ (06:00-23:00) και 15′ τις υπόλοιπες ώρες (ισχύει για Κυριακή)
- Μετρό Γραμμή 2: Σταθερή συχνότητα ανά 15′
- Μετρό Γραμμή 3: Ανά 12′ (Αεροδρόμιο ανά 36′)
- Τραμ: Σταθερή συχνότητα ανά 15′
Τρίτη του Πάσχα
- Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου
- Μετρό Γραμμή 1: Ανά 7,5′ (05:30-22:30) και 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Μετρό Γραμμή 2: Ανά 5′-8,5′ έως τις 23:00 και 9,5′ αργότερα
- Μετρό Γραμμή 3: Ανά 5′-7′ (07:00-22:00) και 6,5′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
- Τραμ: Ανά 12′ έως τις 22:00 και 15′ αργότερα
Τετάρτη του Πάσχα
- Μετρό Γραμμή 1: Ανά 7,5′ (05:30-22:30) και 11,5′-15′ μετά
- Μετρό Γραμμή 2: Ανά 5′-7′ (07:00-21:00) και 8,5′-11′ μετά
- Μετρό Γραμμή 3: Ανά 4,5′-6,5′ (06:00-20:00) και 7′-9,5′ μετά
- Τραμ: Ανά 12′ έως τις 22:00 και 15′ αργότερα
- Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς με ενισχυμένα δρομολόγια
Hellenic Train: Κανονικά τα δρομολόγια
Η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει αλλαγές στο πρόγραμμα, επομένως τα τρένα θα εκτελούνται σύμφωνα με τα δρομολόγια που ισχύουν για Σαββατοκύριακα και αργίες.
