Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Έτσι θα κινηθούν το Μεγάλο Σάββατο 11/4 – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Με τροποποιήσεις θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Το Μεγάλο Σάββατο, τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00, διαφοροποιώντας το πρόγραμμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες του Σαββατοκύριακου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων

Μεγάλο Σάββατο

Μετρό (Όλες οι γραμμές): Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00

Γραμμή 1: Συχνότητα 10,5′ (06:00-16:00), 12,5′ (έως 20:00), 15′ μετά

Γραμμή 2: Συχνότητα 7,5′-10,5′ (09:00-21:30), 12′-12,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 3: Συχνότητα 7′-10′ (Αεροδρόμιο ανά 36′)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών

Μετρό Γραμμή 1: Ανά 12,5′ (06:00-23:00) και 15′ τις υπόλοιπες ώρες (ισχύει για Κυριακή)

Μετρό Γραμμή 2: Σταθερή συχνότητα ανά 15′

Μετρό Γραμμή 3: Ανά 12′ (Αεροδρόμιο ανά 36′)

Τραμ: Σταθερή συχνότητα ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου

Μετρό Γραμμή 1: Ανά 7,5′ (05:30-22:30) και 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Μετρό Γραμμή 2: Ανά 5′-8,5′ έως τις 23:00 και 9,5′ αργότερα

Μετρό Γραμμή 3: Ανά 5′-7′ (07:00-22:00) και 6,5′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ: Ανά 12′ έως τις 22:00 και 15′ αργότερα

Τετάρτη του Πάσχα

Μετρό Γραμμή 1: Ανά 7,5′ (05:30-22:30) και 11,5′-15′ μετά

Μετρό Γραμμή 2: Ανά 5′-7′ (07:00-21:00) και 8,5′-11′ μετά

Μετρό Γραμμή 3: Ανά 4,5′-6,5′ (06:00-20:00) και 7′-9,5′ μετά

Τραμ: Ανά 12′ έως τις 22:00 και 15′ αργότερα

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς με ενισχυμένα δρομολόγια

Hellenic Train: Κανονικά τα δρομολόγια

Η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει αλλαγές στο πρόγραμμα, επομένως τα τρένα θα εκτελούνται σύμφωνα με τα δρομολόγια που ισχύουν για Σαββατοκύριακα και αργίες.