Μεγάλη Παρασκευή: LIVE η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Περιφορά του Επιταφίου

Με κατάνυξη χιλιάδες πιστοί προσέρχονται στους ναούς όλης της χώρας την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 για την ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου.

Τηρώντας με ευλάβεια την παράδοση αιώνων, οι Επιτάφιοι όλης της χώρας αναμένεται να περιφερθούν στις πόλεις όπου βρίσκονται

Στην Αθήνα ο Επιτάφιος θα ανηφορίσει συνοδεία πιστών προς το Σύνταγμα ενώ η μπάντα του Δήμου Αθηναίων θα παιανίζει πένθιμα. Περί τις 21:30 ο Επιτάφιος συναντάται με τις υπόλοιπες πομπές κεντρικών εκκλησιών της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος.

Στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματισθεί η συνάντηση πέντε επιταφίων στην πλατεία Αριστοτέλους. Ειδικότερα, μεταξύ 21:00 και 21:30 πρόκειται να συναντηθούν στην πλατεία Αριστοτέλους, επί της οδού Μητροπόλεως, οι πομπές του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Καθεδρικού Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας, του Ι.Ν. Παναγίας των Χαλκέων, της Ι. Μονής της Αγίας Θεοδώρας και του Ι.Ν. αγίου Νικολάου του Τρανού.

Μεγάλη Παρασκευή: Ποια η σημασία της ημέρας

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια ημέρα ξεχωριστής σημασίας για όλους τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ημέρα βαθύτατου πένθους και απόλυτης νηστείας, καθώς θυμόμαστε με συγκίνηση την κορύφωση των Παθών του Ιησού Χριστού και τη Σταύρωσή Του.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι εκκλησίες γεμίζουν με μια ατμόσφαιρα κατανυκτική, καθώς ξεκινά ο στολισμός του Επιταφίου, του συμβολικού τάφου του Χριστού, με λουλούδια που προσφέρουν οι πιστοί ως ένδειξη αγάπης και σεβασμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τελούνται διάφορες ιερές ακολουθίες που μας βοηθούν να βιώσουμε τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Το πρωί ψάλλονται οι Μεγάλες Ώρες, μια σειρά από ψαλμούς, ύμνους και αναγνώσματα από την Αγία Γραφή που περιγράφουν λεπτομερώς τα γεγονότα που οδήγησαν στη Σταύρωση.

Ακούμε για τη σύλληψη, την καταδίκη και τα βασανιστήρια που υπέστη ο Ιησούς. Στη συνέχεια, τελείται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής, όπου γίνεται η συμβολική Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου, μια συγκινητική στιγμή που αναπαριστά την αφαίρεση του σώματος του Χριστού από τον Σταυρό.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια ημέρα περισυλλογής και προσευχής. Οι πιστοί συγκεντρώνονται στις εκκλησίες για να τιμήσουν τη θυσία του Ιησού και να εκφράσουν τη θλίψη τους για τα Πάθη Του. Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, από το ξημέρωμα, ετοιμάζεται με ευλάβεια ο Επιτάφιος, ενώ σε πολλές εκκλησίες τελείται ολονυχτία, μια αγρυπνία γεμάτη ύμνους και προσευχές.

Το μεσημέρι, τελείται ο Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου, όπου ο Χριστός τοποθετείται συμβολικά στον Επιτάφιο, προετοιμάζοντας την πομπή του Επιταφίου που θα γίνει το βράδυ.

Λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας, δεν τελείται Θεία Λειτουργία, καθώς αυτή συνδέεται πάντα με την χαρά της Ανάστασης. Ένα από τα πιο συγκινητικά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής είναι η περιφορά του Επιταφίου. Μετά τον Επιτάφιο Θρήνο, τον Όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου που ψάλλεται το βράδυ, ο Επιτάφιος βγαίνει από την εκκλησία και περιφέρεται στους δρόμους της πόλης ή του χωριού.

Πλήθος κόσμου ακολουθεί την πομπή, ψέλνοντας πένθιμους ύμνους και κρατώντας κεριά. Κατά την επιστροφή του Επιταφίου στην εκκλησία, ακούγεται το Ευαγγέλιο που περιγράφει τη σφράγιση του τάφου του Ιησού. Σε πολλές περιοχές, οι Επιτάφιοι από διαφορετικές ενορίες συναντιούνται σε κεντρικές πλατείες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, υπάρχουν και άλλα έθιμα που συνδέονται με τη Μεγάλη Παρασκευή. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές φτιάχνουν ομοιώματα του Ιούδα τα οποία καίνε, συμβολίζοντας την τιμωρία του προδότη.

Ο κόσμος ραίνει τον Επιτάφιο με αρώματα, αναπολώντας τις μυροφόρες γυναίκες που άλειψαν το σώμα του Ιησού με αρώματα. Στην Ύδρα, ο Επιτάφιος μπαίνει στη θάλασσα, ένα μοναδικό και θεαματικό έθιμο.