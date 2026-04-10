Μεγάλη Παρασκευή – Επιτάφιος: Με κατάνυξη και ευλάβεια η περιφορά σε όλη τη χώρα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10/4 η περιφορά του Επιταφίου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Χιλιάδες πιστοί σε κάθε μέρος της χώρας έλαβαν και αυτοί μέρος στον πόνο της περιφοράς του Επιταφίου με την προσδοκία να έρθει η λύτρωση της ανάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου ολοκληρώθηκε η Ακολουθία και η Περιφορά του Επιταφίου της Μητροπόλεως Αθηνών.

Συγκεκριμένα αμέσως μετά την ακολουθία στην Μητρόπολη η περιφορά του Επιταφίου πήρε τον δρόμο για το Σύνταγμα όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έστειλε το δικό του μήνυμα προς του πολίτες που κατέκλυσαν το σημείο.

Θεσσαλονίκη: Συναντήθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους οι πέντε Επιτάφιοι

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο οι πέντε Επιτάφιοι συναντήθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10/4 στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Στο συγκεκριμένο σημείο έφτασαν οι λιτανευτικές πομπές των Επιταφίων του Καθεδρικού Προσκυνηματικού Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας, του ενοριακού Ι.Ν. Παναγίας των Χαλκέων, της Ι. Μονής της αγίας Θεοδώρας και του μετοχιακού Ι.Ν. αγίου Νικολάου του Τρανού.

Δείτε φωτογραφίες από την περιφορά του Επιταφίου σε πολλές περιοχές της χώρας

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Λάρισα: Με πλήθος πιστών και κατάνυξη η Ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου

Μέσα σε κλίμα πένθους, συγκίνησης και ιερής κατάνυξης συγκεντρώθηκαν απόψε, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής Λαρισαίοι πιστοί στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και την περιφορά του Επιταφίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμου.

Απόψε, παρουσία πλήθους πιστών, τελείται μία από τις πιο κατανυκτικές ακολουθίες της Ορθόδοξης πίστης, οι οποίοι προσήλθαν με ευλάβεια για να παρακολουθήσουν τον Ενταφιασμό του Κυρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικός προορισμός η Κεντρική Πλατεία της πόλης, στην οποία θα συναντηθούν οι Επιτάφιοι από ενορίες του κέντρου.

Επισκοπή: Συγκίνηση στο κοιμητήριο κατά την περιφορά του Επιταφίου

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής η περιφορά του Επιταφίου στην Επισκοπή Ηρακλείου, με πλήθος πιστών να συμμετέχει στην κορυφαία στιγμή του Θείου Δράματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από νωρίς το απόγευμα, ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά γέμισε από κατοίκους της περιοχής που προσήλθαν για να προσκυνήσουν τον ανθοστόλιστο Επιτάφιο και να προσευχηθούν.

Μετά την Ακολουθία των Εγκωμίων, ξεκίνησε η λιτάνευση, η οποία διέσχισε κεντρικά σημεία της Επισκοπής, συνοδευόμενη από ψαλμωδίες και το φως των κεριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η στάση της πομπής στο κοιμητήριο της περιοχής, όπου τελέστηκε δέηση υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων. Σε απόλυτη σιγή, οι πιστοί άναψαν κεριά και προσευχήθηκαν, σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης που συνέδεσε το μήνυμα της Μεγάλης Παρασκευής με τη μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Η περιφορά ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του Επιταφίου στον ναό, μέσα σε κατανυκτικό κλίμα, με τους πιστούς να βιώνουν έντονα το Θείο Πάθος.