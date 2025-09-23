Μεγάλη καθίζηση στη Λεωφόρο Λαυρίου λόγω σπασμένου αγωγού – Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς (βίντεο)

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται από το πρωί της Τρίτης στην Λεωφόρο Λαυρίου, εξαιτίας σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη καθίζηση στο οδόστρωμα και γι’ αυτό έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας, με τα αυτοκίνητα να περνάνε μέσα από τα Καλύβια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις δύο τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτό γρήγορα καθώς έτυχε εκείνη την ώρα από το συγκεκριμένο σημείο να περνάει ένα περιπολικό. Από εκείνη την ώρα σταμάτησε την κυκλοφορία ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα ενώ εδώ και ώρες οι κάτοικοι δεν έχουν νερό στα σπίτια τους.

Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι άγνωστο αν θα καταφέρουν σήμερα να αποκαταστήσουν τη ζημιά.