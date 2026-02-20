Μαζική η απόδραση των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους (Φωτογραφία)

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας το απόγευμα της Παρασκευής 20/2 με την κίνηση να είναι αυξημένη στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, από το Φάληρο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ταυτόχρονα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε όλους τους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, δύσκολη είναι και η κατάσταση στην Αττική Οδό.