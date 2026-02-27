Λόρα: «Νιώθω χάλια, πώς μπορεί να νιώθεις όταν φεύγει το παιδί σου;» είπε ο πατέρας της 16χρονης που εντοπίστηκε στο Βερολίνο

Ο πατέρας της 16χρονης Λόρας που εντοπίστηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας την Πέμπτη 26/2 αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Το’Χουμε» του ΣΚΑΪ ο πατέρας της Λόρας στάθηκε στο γεγονός ότι νιώθει χάλια καθώς η κόρη του αποφάσισε να εξαφανιστεί από το σπίτι της οικογένειας.

«Το έμαθα πριν από πέντε λεπτά. Είναι οι Αρχές του Βερολίνου, ήρθα μόλις από το Βερολίνο στο Αμβούργο. Δεν δίνουν πληροφορίες, πρέπει πρώτα να την “ανακρίνουν” για το που ήταν όλο αυτό το διάστημα. Αλλά Δόξα τω Θεώ, την βρήκαν» ήταν τα πρώτα λόγια του πατέρα της 16χρονης που εντοπίστηκε στο Βερολίνο.

Στη συνέχεια, ο πατέρας της Λόρας ρωτήθηκε για το πως νιώθει μετά την εύρεση της κόρης του λέγοντας ότι «είμαι χάλια. Πως μπορεί να νιώθεις όταν φεύγει το παιδί σου; Πρέπει πρώτα να τη δω και να μιλήσω μαζί της γιατί είπαν ότι έχει άλλο όνομα και ότι είναι 18 ετών. Πήραν τηλέφωνο τη σύζυγό μου και της είπαν ότι είναι η Λόρα».

Γιατί οι γερμανικές αρχές πήγαν τη Λόρα σε δομή – Τι θα συμβεί αν δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα

Οι αστυνομία της Γερμανίας, ύστερα από σχεδόν δύο μήνες, εντόπισε την ανήλικη στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, και άμεσα ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα είναι καλά στην υγεία της, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων, όπου θα παραμείνει προσωρινά.

Όπως μετέδωσε το Star, το γεγονός ότι η ανήλικη οδηγήθηκε σε δομή υπό την προστασία του γερμανικού κράτους δείχνει πολλά για το πώς κρίνουν εκεί οι αρχές τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι της στην Ελλάδα.

Αρχικά, φαίνεται πως θεωρούν ότι η 16χρονη χρειάζεται προστασία μέχρι να ξεκαθαριστεί τι συμβαίνει πίσω από την εξαφάνιση, ενώ σημειώνεται πως στο Βερολίνο δεν υπάρχει στενό συγγενικό πρόσωπο που να μπορεί να αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα της.

Πλέον, οι Αρχές πρέπει να διαπιστώσουν αν υπάρχει κακοποίηση, παραμέληση, για ποιους λόγους οδηγήθηκε στη φυγή, καθώς και αν υπάρχει κίνδυνος αν επιστρέψει σπίτι της. Έτσι, το κορίτσι εξετάζεται ενδελεχώς από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρθηκε στο Star, ο πατέρας της Λόρας περίπου εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές τον έχουν ενημερώσει, αλλά ούτε την έχει δει, ούτε της έχει μιλήσει ακόμα, και μάλιστα η πρώτη τους επαφή αναμένεται να γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Τα επόμενα βήματα

Πάντως, η διαδικασία από εδώ και πέρα θεωρείται σύνθετη και ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα, καθώς θα πρέπει να διευθετηθούν ζητήματα που αφορούν τη Λόρα, τις γερμανικές υπηρεσίες και το οικογενειακό της περιβάλλον.

Αν η Λόρα δηλώσει πως δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και στην οικογένειά, οι γερμανικές Αρχές θα διερευνήσουν αν το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η Λόρα είναι κακοποιητικό.

Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η υπηρεσία ανηλίκων θα καταθέσει αίτημα στη γερμανική δικαιοσύνη ώστε να αναλάβει την κηδεμονία του παιδιού.

Αν δεν διαπιστωθεί ότι η ανήλικη ζούσε σε κακοποιητικό περιβάλλον, οι γονείς της θα ενημερωθούν για το αίτημα του παιδιού τους και -μετά από συνεννόηση- θα υπάρξει απόφαση για το μέλλον της 16χρονης.

Όσον αφορά στο νομικό σκέλος της υπόθεσης, Έλληνας δικηγόρος από τη Γερμανία εξήγησε στον ANT1: «Αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή τη γονική μέριμνα για το παιδί την έχουν οι γονείς, όπως είναι ο κανόνας, τότε από τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε κατόπιν της αναφοράς που έγινε από τους γονείς και κατόπιν του αιτήματος των ελληνικών αρχών προς τις γερμανικές, θα πρέπει κανονικά η Γερμανία –αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία– να παραδώσει το παιδί στους γονείς, διότι το παιδί είναι ανήλικο, άρα τη γονική μέριμνα την έχουν οι γονείς. Αν υπάρχει υποψία τέλεσης κάποιας αξιόποινης πράξης, όπως η αρπαγή, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαν αυτεπαγγέλτως και οι γερμανικές αρχές να εξετάσουν. Τώρα, αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή αποχρώσες ενδείξεις ενοχής ή οτιδήποτε, είναι κάτι το οποίο δεν θα το γνωρίζουμε».