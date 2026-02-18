Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2702: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Δείτε αν κερδίσατε

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2702: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Γεράσιμος Λυμπέρης

Η κλήρωση ΛΟΤΤΟ έλαβε χώρα σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου αναδεικνύοντας τους έξι τυχερούς αριθμούς.

Οι 6 τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν στην υπ’ αριθμόν 2702 κλήρωση του ΛΟΤΤΟ απόψε, Τετάρτη (18/02/26) ήταν οι 1, 3, 7, 36, 37, 47.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΚατηγορίαΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
610.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια
541.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο
422130,00
34.1182,00
228.6601,00

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ