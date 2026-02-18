Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2702: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Η κλήρωση ΛΟΤΤΟ έλαβε χώρα σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου αναδεικνύοντας τους έξι τυχερούς αριθμούς.

Οι 6 τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν στην υπ’ αριθμόν 2702 κλήρωση του ΛΟΤΤΟ απόψε, Τετάρτη (18/02/26) ήταν οι 1, 3, 7, 36, 37, 47.

Κατηγορία Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 6 – 10.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια 5 4 1.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο 4 221 30,00 3 4.118 2,00 2 28.660 1,00

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.