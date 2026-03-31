Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναζητεί σωματοφύλακα η πρεσβεία των ΗΠΑ – Η αγγελία σε ελληνικά και αγγλικά στα social media

Η πρεσβεία των ΗΠΑ αναζητεί σωματοφύλακα για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όπως αναφέρει σε ανάρτηση της στα social media.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση είναι τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η θέση αφορά τον Bodyguard Coordinator, ενώ η προθεσμία υποβολής είναι ανοικτή έως την πλήρωση της θέσης.

Παράλληλα, η αγγελία στέκεται στις απαιτήσεις που έχει η συγκεκριμένη θέση όπως να έχει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (αστυνομία χώρας υποδοχής) ή στον στρατό, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε εποπτικό/διοικητικό ρόλο.

Αναλυτικά:

Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Συντονιστής Σωματοφυλάκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO).

Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης υπηρετεί ως Συντονιστής/στρια Σωματοφυλάκων για τη Μονάδα Προστατευτικής Ασφάλειας, η οποία παρέχεται από την κυβέρνηση υποδοχής, και συμμετέχει στην εκτέλεση επιχειρήσεων προστατευτικής ασφάλειας (π.χ. σωματοφυλακή) για τον/την Πρέσβη/Αρχηγό Αποστολής των Η.Π.Α., καθώς και για άλλους καθορισμένους ή επισκέπτες αξιωματούχους της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. Ο/Η κάτοχος της θέσης μπορεί να υπηρετεί σε οποιαδήποτε ιδιότητα εντός της Μονάδας Σωματοφυλάκων, παρέχοντας υπηρεσίες στενής προστασίας και προετοιμασίας χώρων για τον/την Αρχηγό Αποστολής της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, με σκοπό την προστασία του/της από σωματική βλάβη και δυσφήμιση.

Απαιτήσεις:

• Απολυτήριο λυκείου

• Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (αστυνομία χώρας υποδοχής) ή στον στρατό, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε εποπτικό/διοικητικό ρόλο

• Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (κατανόηση, γραφή και ομιλία)

• Κατοχή νόμιμης και σε ισχύ άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα ή ισοδύναμης, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Θέση: Bodyguard Coordinator

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή έως την πλήρωση της θέσης

Τρόπος Υποβολής Αίτησης: Επισκεφθείτε τη σελίδα καριέρας μας στο gr.usembassy.gov/jobs για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη θέση και να υποβάλετε την αίτησή σας.

The U.S. Embassy in Athens is still accepting applications for the position of Bodyguard Coordinator in the Regional Security Office (RSO).

Duties:

Serves as the Bodyguard Coordinator for the Protective Security Unit of a host government provided protective unit in the execution of protective security (i.e. Bodyguard) operations for the U.S. Ambassador/Chief of Mission, and other designated or visiting U.S. Government officials as directed. Serves within any capacity of the Bodyguard Unit, providing close protection and site advance services to the U.S. Chief of Mission to U.S. Embassy, Athens in order to protect them from harm and embarrassment.

Requirements:

Completion of high school education, and;

A minimum of four (4) years of experience as a commercial bodyguard, civilian or host government police, or military including at least six months as a supervisor is required, and;

Fluent English and Greek in Reading/Writing/Speaking, and;

Must hold a legally obtained, valid Class B Greek driver’s license or legally acceptable equivalent for a minimum of five years.

Position: Bodyguard Coordinator

Location: Athens, Greece

Apply By: Open Until Filled

How to Apply: Visit our careers page at gr.usembassy.gov/jobs learn more about the position and submit your application.