Κακοκαιρία: Δείχνει τα δόντια της με εκκενώσεις οικισμών, κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά – Live η εξέλιξη του φαινομένου

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα με τρίτο διαδοχικό κύμα έντονων βροχοπτώσεων, επιβαρύνοντας περαιτέρω ήδη δοκιμασμένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, κατολισθήσεις και σοβαρές δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο.

Οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακές διοικήσεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν αποκλείεται νέα επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του Ταΰγετου

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στον Ταΰγετος, όπου δύο οικισμοί που βρίσκονται σε πλαγιά εκκενώθηκαν προληπτικά, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων.

Στον οικισμό Μαχαλά της Αλαγονίας καταγράφονται εκτεταμένες καθιζήσεις σε κατοικίες και οδούς, ενώ έχουν καταρρεύσει μάντρες και υπαίθριοι φούρνοι σε αυλές σπιτιών. Οι κάτοικοι περιγράφουν εικόνες που παραπέμπουν στα ακραία καιρικά φαινόμενα του 2019, όταν η περιοχή είχε βρεθεί και πάλι αντιμέτωπη με σοβαρές καταστροφές.

Ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε ασφαλή σημεία και φιλοξενούνται σε συγγενικά πρόσωπα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι οι άμεσες παρεμβάσεις είναι περιορισμένες όσο τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, εκφράζοντας ανησυχία για νέες καθιζήσεις το προσεχές διάστημα.

Η περιοχή έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αιτηθεί την επέκταση του καθεστώτος σε ολόκληρο τον νομό.

Εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο της Κέρκυρας

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Κέρκυρα, όπου κατολισθήσεις και καθιζήσεις εμφανίζονται καθημερινά σε διάφορα σημεία του νησιού.

Στον δρόμο που οδηγεί προς το Αχίλλειο έχει υποχωρήσει σχεδόν το ήμισυ του οδοστρώματος, ενώ σημαντικές φθορές εντοπίζονται σε μεγάλο τμήμα του επαρχιακού δικτύου.

Ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και οι τρεις δήμαρχοι της Κέρκυρας μεταβαίνουν στην Αθήνα για συνάντηση στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τον αρμόδιο υφυπουργό, με στόχο την εξασφάλιση άμεσων χρηματοδοτήσεων και την προώθηση παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Παρότι οι έως τώρα βροχοπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα έντονες, το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από το απόγευμα θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, εντείνοντας την ανησυχία των αρχών.

Αποκλεισμένο το Μαζαράκι στην Ηλεία

Στην Ηλεία, το χωριό Μαζαράκι στον Δήμο Ήλιδας παραμένει αποκλεισμένο εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης μήκους άνω των 700 μέτρων, η οποία εκτείνεται από την είσοδο του οικισμού. Η έντονη χαλαζόπτωση επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.

Η βασική είσοδος του χωριού παραμένει κλειστή εδώ και πέντε ημέρες, ενώ από το πρωί έχει αποκλειστεί και η δεύτερη πρόσβαση. Κάτοικοι, κτηνοτρόφοι και μαθητές αναγκάζονται να μετακινούνται πεζή, διασχίζοντας χωράφια και λασπωμένες εκτάσεις.

Μηχανήματα του δήμου επιχειρούν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία, με στόχο να δοθεί σε χρήση τουλάχιστον ένας δρόμος έως το βράδυ, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

«Πορτοκαλί» προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες σε οκτώ περιοχές

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αύριο, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ έως τις πρωινές ώρες.

γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Παρασκευή

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα βόρεια βορειοανατολικά.

Τα φαινόμενα στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη δυτιική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.