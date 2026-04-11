Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα γίνει με ηλιοφάνεια το ψήσιμο του οβελία και ποιοι θα σουβλίσουν με βροχή – Η πρόγνωση Κολυδά

Ήπιος θα είναι ο καιρός στη χώρα από την Κυριακή του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και αυξημένων νεφώσεων, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα και σταδιακά και στην υπόλοιπη επικράτεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εικόνα του καιρού την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα είναι γενικά καλή στις περισσότερες περιοχές, με λίγες τοπικές, ασθενείς βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους να εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και σε περιοχές όπως η Εύβοια και οι Σποράδες.

Από την Τρίτη, ωστόσο, η αστάθεια θα ενισχυθεί, με τα φαινόμενα να κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στην Κρήτη και στη συνέχεια να επεκτείνονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στο νότιο Ιόνιο. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και σε κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Από την Κυριακή του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο καιρός στη χώρα θα διατηρηθεί γενικά ήπιος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και σταδιακή αύξηση των νεφώσεων, κυρίως στα ανατολικά, βόρεια και αργότερα στα κεντρικά και νότια. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα ο…— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 11, 2026

Όσον αφορά τους ανέμους, αυτοί θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, παρουσιάζοντας κατά τόπους ενίσχυση στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

O καιρός το Πάσχα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια και νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και στα δυτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη του Πάσχα

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία και από τα νότια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.