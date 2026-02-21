Καιρός: Ηλιοφάνεια την Καθαρά Δευτέρα – “Ήρθε η ώρα να ξεμουλιάσουμε” λέει ο Κολυδάς

Μέχρι αύριο, Κυριακή αναμένεται να διαρκέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας, με τον καιρό την Καθαρά Δευτέρα να είναι ιδανικός για να… πετάξουμε χαρταετό.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει:

«Για να μην επαναλαμβανόμαστε, η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι σαφώς βελτιωμένη και χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Την Καθαρά Δευτέρα μόνο στην Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Την Τρίτη ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και προς τη νύχτα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Τετάρτη στη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με περιορισμένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 έως 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα κυλήσει χωρίς βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία. Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Μετά από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, φαίνεται πως έρχεται η ώρα να… ξεμουλιάσουμε».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε σε ανάρτησή του: «Με σύμμαχο τον καιρό οι αποκριάτικες παρελάσεις και τα Κούλουμα… Καλημέρα! Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα θα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα η κακοκαιρία και σταδιακά θα εξασθενήσει. Στη συνέχεια βελτιώνεται ο καιρός. Συγκεκριμένα…

Κυριακή Αποκριάς: Βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη , Πελοπόννησο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Καθαρά Δευτέρα: Γενικά αίθριος με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Υ.Γ : Τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή.

Καλή Σαρακοστή!»