Στο “στόχαστρο” της κακοκαιρίας η Λήμνος – Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στη Μύρινα (φωτογραφίες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Λήμνο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, τα οποία πλημμύρισαν σπίτια κι επιχειρήσεις.

Μετά την εκδήλωση των φαινομένων, ενεργοποιήθηκε και το 112, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία, όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) February 21, 2026

Στην καρδιά της πόλης, στην αγορά της Μύρινας, την πλατεία ΚΤΕΛ, τους γύρω δρόμους, τα Καραμαλίδικα και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το νερό παρέσυρε χώματα, φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι γέμισαν λάσπη, ενώ βιτρίνες και αποθήκες υπέστησαν ζημιές.

Κατοικίες πλημμύρισαν και οι ιδιοκτήτες προσπάθησαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί.

Στους δρόμους, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και τα πεζοδρόμια εξαφανίστηκαν κάτω από τα νερά, δημιουργώντας εικόνες απόλυτης απόγνωσης. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, καθώς οι πολίτες παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Η δήμαρχος Λήμνου ανέφερε: «Όλες οι δημοτικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των κατοίκων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δημοτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με εθελοντές, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους και να περιορίσουν τις συνέπειες των πλημμυρών.

Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα

Η κακοκαιρία είχε επιπτώσεις και στο δίκτυο ύδρευσης της Μύρινας. Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, καλώντας τους κατοίκους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων.

Να περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση προσθέτει επιπλέον πίεση στους κατοίκους, που ήδη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ζημιές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις επεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, με συνεργεία και εθελοντές να δίνουν μάχη με το χρόνο.