Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο “μάτι” της κακοκαιρίας

Βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους φέρνει το νέο βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται στη χώρα μας από την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η κακοκαιρία με τις βροχές και τις καταιγίδες θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το σύστημα κακοκαιρίας, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, αναμένεται να κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, ενώ σήμερα, Τρίτη αναμένονται κάποιες βροχές στα δυτικά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα επηρεαστεί σχεδόν όλη η χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί νότιοι, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα.

Στο Αιγαίο, οι βροχές κατά διαστήματα θα μετατρέπονται σε καταιγίδες, ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για πολλές ώρες από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Στην Αττική, το πιο έντονο διήμερο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με αρκετές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Αν και η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα, η Αττική θα βρεθεί μέσα στη ζώνη των φαινομένων και θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Τέλος, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το Σάββατο, επιμένοντας στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.