Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για «χειμωνιάτικο τοπίο» την τρέχουσα εβδομάδα, ενημερώνοντας ότι βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλη τη χώρα μέχρι και την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, προειδοποιεί για κακοκαιρία με βροχές στα βορειοδυτικά της χώρας από σήμερα, οι οποίες στα μέσα της εβδομάδας θα επηρεάσουν και αρκετές ακόμη περιοχές.

