Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την χώρα

Αλλαγή σκηνικού θα έχουμε στον καιρό την Δευτέρα 9/2 καθώς βροχές και καταιγίδες θα επισκεφθούν σχεδόν όλη την χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα επικρατήσουν νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια.

Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόκαιρη καταιγίδα αναμένονται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια – παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά έντονες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια – παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.