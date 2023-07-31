Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Ραχώνι της Θάσου

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στη Θάσο λίγο πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/7), στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της τοπικής κοινότητας Ραχωνίου, σημαίνοντας συναγερμό σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά, που είναι ορατή και από την Καβάλα, προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από δέντρο που έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα και εν συνεχεία φωτιά.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Φωτογραφία: ertnews.gr

