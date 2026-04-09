Ήπιο το σκηνικό του καιρού τη Μεγάλη Παρασκευή – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Ήπιο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 σύμφωνα με την πρόγνωση.

Οι βροχές σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Νικολέτας Ζιακοπούλου θα είναι λίγες, μεμονωμένες, σύντομες κυρίως σε ορεινές περιοχές και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, χωρίς όμως να προκαλούν ανησυχία.

Παράλληλα, η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει χωρίς βροχές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το Meteo αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες/βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί στρεφόμενοι τη νύχτα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα νοτιοδυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-04-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.