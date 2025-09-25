Ηγουμενίτσα: Μαρτυρία για την θανάσιμη παράσυρση 11χρονου – “Το παρέσυραν λίγα μέτρα από την επιχείρηση του πατέρα του”

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτής (25/9) στην Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε θανάσιμα 11χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 11χρονος επέστρεφε από το σχολείο, από το οποίο πήρε άδεια να φύγει νωρίτερα καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με μαρτυρία ατόμου στο DEBATER, ο 11χρονος παρασύρθηκε λίγά μέτρα πριν φτάσει στην επιχείρηση του πατέρα του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή το ΙΧ “έβαλε τον 11χρονο κάτω από τις ρόδες και τον παρέσυρε για αρκετά μέτρα” τονίζοντας ότι μάλλον η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο έτρεχε πολύ.

«Το παιδί το παρέσυραν λίγα μέτρα από την επιχείρηση του πατέρα του Είχε ζητήσει άδεια από το σχολείο γιατί ένιωσε αδιαθεσία και πήγαινε με τα πόδια λίγα μέτρα από την επιχείρηση που έχει η οικογένεια του. Τη στιγμή που πήγε να περάσει απέναντι πέρασε το αυτοκίνητο και το παρέσυρε για μέτρα μακριά, το είχε κάτω από το αυτοκίνητο. Έτρεχε πολύ η γυναίκα αυτή.

Κρίμα το παιδάκι. Έμεινε στο σημείο η γυναίκα σε κατάσταση σοκ. Κυνικά όλα… Έχει σχολικό τροχονόμο αλλά πήγε από τον πάνω δρόμο που δεν έχει».

Αρχικά, ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.