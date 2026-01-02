Η Λήμνος ντύθηκε στα λευκά – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες (Βίντεο)

Με ένα σπάνιο και εντυπωσιακό σκηνικό έκανε ποδαρικό το νέο έτος στη Λήμνο. Η Πρωτοχρονιά βρήκε το νησί ντυμένο στα λευκά, καθώς η χιονόπτωση κάλυψε σχεδόν κάθε γωνιά του, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν καρτ ποστάλ.

Το χιόνι έφτασε ακόμη και μέχρι τη θάλασσα, με τις ακτές να «σβήνουν» στο λευκό και το τοπίο να αποκτά μια μοναδική, σχεδόν κινηματογραφική όψη. Σπίτια, δρόμοι, χωριά και αγροτικές εκτάσεις καλύφθηκαν από το χιονισμένο πέπλο, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες διατήρησαν το σκηνικό αναλλοίωτο για ώρες.

Κάτοικοι και επισκέπτες δεν έχασαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη στιγμή, με εικόνες και βίντεο να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παιδιά έπαιξαν στο χιόνι, άλλοι απόλαυσαν μια βόλτα μέσα στο κατάλευκο τοπίο, ενώ αρκετοί στάθηκαν απλώς για να χαζέψουν τη σπάνια αυτή εικόνα: χιόνι να ακουμπά τη θάλασσα του Αιγαίου.

Παρά τις δυσκολίες που έφερε ο καιρός, η Λήμνος χάρισε ένα ξεχωριστό ξεκίνημα στη νέα χρονιά, θυμίζοντας πόσο απρόβλεπτη αλλά και εντυπωσιακή μπορεί να γίνει η φύση. Οι εικόνες από το νησί μιλούν από μόνες τους και αποτυπώνουν μια Πρωτοχρονιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.