Λήμνος: Η δορυφορική εικόνα που θυμίζει Αρκτικό Κύκλο

Μια απίστευτη εικόνα ήρθε από δορυφόρο που δείχνει τη Λήμνο να είναι καλυμμένη 100% από χιόνι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Meteo ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026. Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού.

Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της πάλλευκης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο.