Η Lidl Ελλάς αλλάζει τα δεδομένα στην προστασία των ζώων: Σε λειτουργία το νέο Δημοτικό Κτηνιατρείο Θεσσαλονίκης

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σταθερή της δέσμευση απέναντι στην κοινωνία και την ευζωία των ζώων, στηρίζοντας ουσιαστικά τη δημιουργία του νέου Δημοτικού Κτηνιατρείου Θεσσαλονίκης. Μέσα από σημαντική δωρεά προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η εταιρεία συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση ενός έργου με υψηλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συνεισφέροντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους τετράποδους φίλους μας.

Τα επίσημα εγκαίνια του κτηνιατρείου πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Βασίλειου Διαμαντάκη, του Martin Brandenburger, CEO και Προέδρου της Διοίκησης της Lidl Ελλάς, καθώς και στελεχών της εταιρείας – της Βασιλικής Αδαμίδου, Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας, και της Μαρίας Ρουκούδη, Υπεύθυνης Εταιρικής Υπευθυνότητας. Στην τελετή συμμετείχαν ακόμη θεσμικοί εκπρόσωποι, δημοσιογράφοι και μέλη του #teamLidl.

Ένα έργο ουσιαστικής φροντίδας για τα αδέσποτα της πόλης

Το νέο Δημοτικό Κτηνιατρείο δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει βασικές και αναγκαίες κτηνιατρικές υπηρεσίες στα αδέσποτα ζώα της Θεσσαλονίκης. Η υποδομή του περιλαμβάνει σύγχρονο αναισθησιολογικό εξοπλισμό, πλήρως εξοπλισμένη χειρουργική αίθουσα, διαγνωστικό χώρο και ειδικά διαμορφωμένους χώρους βραχείας νοσηλείας.

Οι κτηνίατροι του Δήμου θα πραγματοποιούν σήμανση, εμβολιασμούς, στειρώσεις και φροντίδα ζώων, με στόχο την πραγματοποίηση 1.200 – 1.600 στειρώσεων ετησίως, καλύπτοντας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών.

«Ελπίζουμε κάθε ζώο της πόλης να απολαμβάνει πλέον τη φροντίδα και τις συνθήκες ζωής που του αξίζουν»

Ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος της Διοίκησης της Lidl Ελλάς, τόνισε: «Η Lidl Ελλάς στέκεται σταθερά δίπλα στην κοινωνία και στα ζώα που τη συντροφεύουν. Η λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα πολιτισμού και ευαισθησίας. Συγχαίρουμε τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία και όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το έργο. Ελπίζουμε κάθε ζώο της πόλης να απολαμβάνει πλέον τη φροντίδα και τις συνθήκες ζωής που του αξίζουν».

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε: «Παραδίδουμε στην πόλη ένα υπερσύγχρονο κτηνιατρείο, υλοποιώντας μια κεντρική δέσμευσή μας. Με την πολύτιμη συνδρομή της Lidl Ελλάς, που ανέλαβε την πλήρη ανακατασκευή του χώρου και την παροχή του εξοπλισμού, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την προστασία των αδέσποτων ζώων και τη διευκόλυνση των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος φροντίδας των ζώων τους».

Σημαντικά αποτελέσματα από την έως τώρα λειτουργία

Το Δημοτικό Κτηνιατρείο έχει ήδη παρουσιάσει εντυπωσιακά αποτελέσματα στο διάστημα λειτουργίας του:

214 ζώα έχουν επισκεφθεί το κτηνιατρείο (20 σκύλοι και τα υπόλοιπα, γάτες)

170 στειρώσεις γατών

157 αποπαρασιτώσεις

180 εμβολιασμοί

161 ηλεκτρονικές σημάνσεις

35 γάτες και 3 σκύλοι έλαβαν βραχεία νοσηλεία

22 γάτες χρειάστηκαν πολυήμερη περίθαλψη

Μια εταιρεία που επενδύει με συνέπεια στην ευζωία των ζώων

Για την Lidl Ελλάς, η προστασία των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της φιλοσοφίας. Η διαχείριση των αδέσποτων δεν αφορά μόνο την ευζωία των ζώων, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και την περιβαλλοντική ισορροπία.

Με διαχρονική αγάπη για τα ζώα και τη φύση, η εταιρεία επιλέγει να στηρίζει δράσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου και δίκαιου μέλλοντος.