Η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού απαγόρευσε να λειτουργεί στον ιερέα που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 5 ανήλικων αγοριών

Ιερέας κατηγορείται από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στην Θεσσαλονίκη.

Η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, με ανακοίνωση της τόνισε ότι του απαγορεύτηκε η «τέλεση ἤ ή συμμετοχή του σέ κάθε Ἱεροπραξία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Μέ συνοχή καί θλίψη ψυχῆς ἀναγνώσαμε σήμερα, Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, σέ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως δημοσιεύματα περί σχηματισμοῦ δικογραφίας παρά τῆς Ὑποδιευθύνσεως Προστασίας Ἀνηλίκων τῆς Διευθύνσεως Διώξεως καί Ἐξιχνιάσεως Ἐγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στό πλαίσιο αὐτεπαγγέλτου Ἀστυνομικῆς Προανακρίσεως, κατά τήν ὁποία φέρεται νά ἐμπλέκεται Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Γιά τήν ὑπόθεση δέν ἔχουμε λάβει καμμία ἐπίσημη, ἔγγραφη καί ἐνυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε ἐπώνυμο τηλεφώνημα σχετικά μέ τό προκείμενο θέμα, γιά αὐτό καί ζητήσαμε ἐγγράφως νά μᾶς ὑποβληθοῦν τά καταγγελλόμενα στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τά περαιτέρω, πρᾶγμα πού δέν συνέβη μέχρι σήμερα.

Παρά ταῦτα, μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς προανακρίσεως, τοῦ πιθανοῦ σχηματισμοῦ δικογραφίας καί ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως, ἀπαγορεύσαμε στόν Κληρικό μας τήν τέλεση ἤ τή συμμετοχή του σέ κάθε Ἱεροπραξία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικῶς καί πάλι ὅτι οὐδεμία Ἀστυνομική ἤ Ἀνακριτική ἤ Δικαστική Ἀρχή μᾶς ἔχει ἐνημερώσει ἁρμοδίως- προφορικῶς ἤ γραπτῶς- σχετικῶς μέ τήν ὑπόθεση αὐτή.

Ἀναμένουμε, λοιπόν, τή διαλεύκανση τοῦ θέματος ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές, γιά νά ἐπιληφθοῦμε καί ἐμεῖς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως