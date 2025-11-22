Η Δυτική Ελλάδα μετράει τις πληγές της από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχεται νέα επιδείνωση σε λίγα 24ωρα (Βίντεο)

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου.

Προβλήματα σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας» .

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι “κατέβασαν” φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Προβλήματα και στη Βόνιτσα

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

20 κάτοικοι εγκλωβισμένοι στους Μελισσουργούς

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ στο χωριό Μελισσουργοί περίπου 20 μόνιμοι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι από χθες λόγω της κακοκαιρίας. Ο ορμητικός χείμαρρος περνάει μέσα από το χωριό, το οποίο παραμένει χωρίς ρεύμα.

Τζουμέρκα: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Τα Τζουμέρκα αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ στα Ιωάννινα, σημειώθηκαν πλημμύρες. Συνολικά, η Ήπειρος βιώνει εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας του σαρωτικού περάσματος της κακοκαιρίας.

Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Στη Φιλιππιάδα, περιοχή που είχε πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές. Πολλά χωριά αντιμετώπισαν κατολισθήσεις, φερτά υλικά στους δρόμους και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Αντίστοιχα, στα Τζουμέρκα οι κατολισθήσεις δημιούργησαν νέα προβλήματα στο ήδη ευάλωτο οδικό δίκτυο. (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

«Βιβλική» καταστροφή στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πρωτοφανείς ποσότητες νερού. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές.

(APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ επιχειρούν στο νησί, ενώ ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποιεί αυτοψία. Τοπικοί φορείς ζητούν να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση δημοτικού παράγοντα: «Μέσα σε 35 λεπτά έπεσαν πάνω από 220 χιλιοστά βροχής. Η μισή βόρεια Κέρκυρα έχει μεγάλες ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Τα σχολεία σήμερα έμειναν κλειστά».

Στα λασπόνερα η Ήπειρος – Αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα

Σε Άρτα, Πρέβεζα και Γιάννενα, οι δρόμοι πλημμύρισαν και τα χωράφια μετατράπηκαν σε λίμνες, με τους κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν λάσπες και νερά από τα σπίτια τους.

Στα Μετέωρα αρκετά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα: τα ποτάμια της περιοχής του Ασπροποτάμου υπερχείλισαν, με τα νερά να περνούν πάνω από γέφυρες και να διακόπτουν την κυκλοφορία.

Παράλληλα, σε πολλές περιοχές της Ηπείρου συνεχίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με συνεργεία δήμων και Περιφέρειας να επιχειρούν για την αποκατάσταση ζημιών.

Κατολίσθηση στην Καστοριά – Πλημμύρες στη Βόνιτσα

Στην Καστοριά, μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πρανές και έπεσε στον Περιφερειακό δρόμο, κλείνοντας εντελώς το ρεύμα κυκλοφορίας. Συνεργεία της Αντιπεριφέρειας προσπαθούν να τον απομακρύνουν.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και τις πρωτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα (κυρίως στην περιοχή της Ρόδου), όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 8 με 11, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.