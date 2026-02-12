Hellenic Train: Αναστολή δρομολογίων Θεσσαλονίκης-Σερρών και Πηλίου – Τι ισχύει με τα λεωφορεία

Ανακοίνωσε η Hellenic Train ότι αναστέλλονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη (19/02) έως και την Τρίτη (31/03). Με τη διέλευση εμπορευματικών αμαξοστοιχιών στο ίδιο τμήμα του δικτύου συνδέεται η απόφαση.

Με λεωφορεία της εταιρείας θα εκτελούνται τα συγκεκριμένα δρομολόγια ώστε να καλυφθούν οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού. Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις σε Σιδηρόκαστρο, Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια, Ομαλό Κερκίνης, Μανδράκι, Λιβάδια Κερκίνης, Ροδόπολη, Καστανούσα, Μουριές και Κιλκίς, εξασφαλίζοντας σύνδεση για τους ενδιάμεσους σταθμούς.

Πήλιο: Αναστέλλονται δρομολόγια του τρένου

Επίσης διακόπτονται τα δρομολόγια του τρένου του Πηλίου που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα από το Σάββατο (14/02) έως και την Τρίτη (31/03). Σε έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες αποδίδεται η αναστολή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποια επιπλέον τεχνική λεπτομέρεια.

Η διακοπή επηρεάζει τα τακτικά τουριστικά δρομολόγια της γραμμής, τα οποία αποτελούν δημοφιλή επιλογή για εκδρομείς και επισκέπτες της περιοχής, κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες.

Πλήρης επιστροφή χρημάτων και ειδικά δρομολόγια για το τριήμερο

Οι επιβάτες που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια για τα δρομολόγια που αναστέλλονται θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αγορά, είτε σε μετρητά είτε με πίστωση στην κάρτα, ακολουθώντας τη διαδικασία επιστροφών της εταιρείας.

Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου θα πραγματοποιήσουν τα δρομολόγιά τους κανονικά το Σάββατο 21, την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, παρέχοντας περιορισμένη αλλά διαθέσιμη σιδηροδρομική εξυπηρέτηση στην περιοχή.