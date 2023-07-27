Φωτιά ΤΩΡΑ στον Προφήτη στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Προφήτης τoυ Δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, από τις 16:00 έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που καίει χορτολιβαδική νότια του Προφήτη Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκονται και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Προφήτης του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και αυτή την στιγμή δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία θρίλερ στα ΕΛΤΑ Μεσσήνης – Κουκολοφόροι με καλάσνικοφ άρπαξαν 135 χιλιάδες ευρώ

Υβόννη Μπόσνιακ και Αντώνης Ρέμος γιορτάζουν 13 χρόνια μαζί (pic)