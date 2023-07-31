Φωτιά ΤΩΡΑ στο Δομοκό κοντά στο Παράρτημα ΑμεΑ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δομοκό απειλώντας μάλιστα το Παράρτημα ΑμεΑ της περιοχής.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Lamiareport η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση πάνω από το Παράρτημα ΑμεΑ Δομοκού Φθιώτιδας (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δομοκού).

Άμεσα για το σημείο έφυγαν τα οχήματα του Κλιμακίου Δομοκού, αλλά και έξι οχήματα από Λαμία, Αργυροχώρι, Μακρακώμη και Παύλιανη.

Επιπλέον, άμεσα ενήργησε το ένα PZL που βρισκόταν σε διατεταγμένη περιπολία λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου «3»), ενώ μέσα σε 5 λεπτά είχε σηκωθεί και το έτερο αεροσκάφος από το αεροδρόμιο της Λαμίας.

