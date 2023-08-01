Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Μαραθώνα Αττικής – Οριοθετήθηκε άμεσα

Κοντά στο ελικοδρόμιο

Φωτιά στον Μαραθώνα Αττικής – Οριοθετήθηκε άμεσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:38

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στον Μαραθώνα κοντά στο ελικοδρόμιο με τους πυροσβέστες να βρίσκονται άμεσα στο σημείο.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται κατάφεραν άμεσα να την οριοθετήσουν και να μην ξεφύγει, δημιουργώντας κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε κοντά στην τοποθεσία Κοτρώνι στο ελικοδρόμιο της βάσης ελικοπτέρων Ναυτικού.

