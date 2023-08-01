Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στον Μαραθώνα κοντά στο ελικοδρόμιο με τους πυροσβέστες να βρίσκονται άμεσα στο σημείο.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται κατάφεραν άμεσα να την οριοθετήσουν και να μην ξεφύγει, δημιουργώντας κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξέσπασε κοντά στην τοποθεσία Κοτρώνι στο ελικοδρόμιο της βάσης ελικοπτέρων Ναυτικού.

