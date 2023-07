Η Ρόδος «παλεύει» για 7η μέρα με τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί και αυτό δεν περιέχει κάποιο ίχνος υπερβολής όπως φαίνεται στη νέα δορυφορική φωτογραφία, που δημοσιοποίησε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

H νέα δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο δείχνει τις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά αλλά και τον καπνό που έχει προκληθεί.

Ο καπνός έχει ξεφύγει από τα όρια του νησιού κι εξαπλώνεται στο Αιγαίο.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently



The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years



Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs