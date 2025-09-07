Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
Συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, 9 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις