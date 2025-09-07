Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, 9 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής

