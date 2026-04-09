ΕΣΗΕΑ για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία Καραϊβάζ: «Αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου»

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να συνεχιστούν αδιάκοπα οι έρευνες. Η Ένωση τονίζει την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση του εγκλήματος, επισημαίνοντας τη σημασία της δικαιοσύνης για τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει πως όσο η δολοφονία παραμένει ανεξιχνίαστη, θα αποτελεί ένα οδυνηρό αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου της χώρας.

Η διαρκής απαίτηση για απόδοση ευθυνών παραμένει κεντρικό αίτημα, καθώς η προστασία της ελευθεροτυπίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των λειτουργών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Συμπληρώνονται σήμερα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ και οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.

Μετά την απαλλαγή των κατηγορουμένων για τη δολοφονία, λόγω αμφιβολιών, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στην έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που συγκλόνισε την ελληνική κοινή γνώμη.

Τόσο η ΕΣΗΕΑ όσο και η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ και ΔΟΔ) δεν πρόκειται να σταματήσουμε να απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Όσο παραμένει ανεξιχνίαστη η δολοφονία Καραϊβάζ, θα αποτελεί αγκάθι στη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μία ακόμα φορά την Πολιτεία να συνεχίσει τις έρευνες, όπως έχει υποχρέωση, έως ότου οι ένοχοι –φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί– οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.