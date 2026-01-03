ΕΛΑΣ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε το Σάββατο 3/1 η ΕΛΑΣ.

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Από σήμερα (03-01-2026) μεσημβρινές ώρες, λόγω συγκέντρωσης ατόμων στο οδόστρωμα επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από 100 χ/θ ΠΑΘΕ (κόμβος στρατοπέδου), Επ.Ο. Βαγιών – Μαζαράκι, Π.Ε.Ο. Θηβών – Λιβαδειάς, παρακαμπτήριος Θηβών, Εθνική Οδό Θηβών – Χαλκίδας και είσοδος στην ΠΑΘΕ από το Κόμβο Ριτσώνας 75 χ/θ.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από 75 χ/θ ΠΑΘΕ (κόμβος Ριτσώνας), Εθνική Οδό Θηβών – Χαλκίδας, Π.Ε.Ο. Θηβών – Λιβαδειάς, Επ.Ο. Λιβαδειάς – Κάστρου και είσοδος στην ΠΑΘΕ στο Κόμβο Κάστρου 114,815 χ/θ.

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από τον κόμβο του Κάστρου, εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.