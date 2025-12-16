Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον τρίτο καταζητούμενο

Σοβαρές εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, μετά και τις προφυλακίσεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη και του επιχειρηματία φίλου του.

Όπως μετέδωσε το Star, με εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, η εισαγγελέας Εφετών Μεσσηνίας εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για το τρίτο άτομο που καταζητείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν 30χρονο, που φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς είχε ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του εγκλήματος, καθοδηγώντας βήμα-βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό. Οι αρχές εξετάζουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, λίγο πριν και μετά το φονικό, όπου ο 30χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες για την προσέγγιση των θυμάτων και την εξαφάνιση των δραστών.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γιος γνωστού επιχειρηματία στην Πλάκα, και παραμένει ασύλληπτος, αφού βρίσκεται στο εξωτερικό.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών και δύο γυναίκες

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών για το στυγερό έγκλημα ανοίγουν κι άλλο, με δύο γυναίκες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η ανακρίτρια Καλαμάτας εξετάζει σοβαρά τη σύνδεσή τους με τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και ακόμη μία γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου.

Οι Αρχές ερευνούν αν αυτές οι δύο γνώριζαν ή παρείχαν βοήθεια στην οργάνωση του διπλού εγκλήματος ή αν συνέδραμαν στη διαφυγή ή στην υπόθαλψη κάποιου εκ των δραστών.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας

Χθες Δευτέρα, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προσωρινή προφυλάκιση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του, που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, αλλά και ο 31 ετών φίλος του και επιχειρηματίας από το Κολωνάκι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 33χρονος ανιψιός του θύματος ο οποίος αρνήθηκε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και επέμεινε στην αθωότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη. Από την πρώτη στιγμή κατέθεσα την αλήθεια. Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν άριστη και δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ μας. Αδυνατώ να κατανοήσω πώς, ενώ υπήρξα θύμα καθώς τραυματίστηκα και εγώ από πυροβολισμό κατέληξα να αντιμετωπίζω κατηγορίες», ανέφερε ο ανιψιός του θύματος.

Βέβαια, τα στοιχεία που τον ενοχοποιούν είναι οι συνομιλίες του πριν και μετά το διπλό φονικό, αλλά και μια σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και δείχνουν σύμφωνα με τις Αρχές ότι όχι μόνο ενορχήστρωσε την δολοφονία του θείου του αλλά μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή από το κάμπινγκ της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι αθώος, μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο ο οποίος είναι υπάλληλός μου… Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες πριν ένα έγκλημα…» φέρεται να ανέφερε από την πλευρά του ο επιχειρηματίας.