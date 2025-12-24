Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς – Στο “κόκκινο” η κίνηση στην Αθήνα λόγω της βροχής

Προβλήματα στο Λεκανοπέδιο έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση που πλήττει από το πρωί σήμερα πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω συσσώρευσης υδάτων από το ύψος της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά και από το ύψος της οδού Παναγή Τσαλδάρη στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Την ίδια ώρα, εξαιτίας της βροχής, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισιάς και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε όλο το μήκος από τη συμβολή με την παραλιακή μέχρι και τον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισιάς, καθώς και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.