Αττική: Επιχειρήσεις του ελληνικού FBI για κυκλώματα ναρκωτικών – 7 συλλήψεις για τρεις διαφορετικές υποθέσεις

Στη σύλληψη επτά ατόμων προχώρησε το ελληνικό FBI για υποθέσεις που σχετίζονται με την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες (19.12) σε Περιστέρι, Αγιά Βαρβάρα, Κερατσίνι και Άγιο Δημήτριο και σχετίζονται με τρεις διαφορετικές υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, 31χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε στο Κερατσίνι, να κατέχει συσκευασία με βραστή κοκαΐνη μικτού βάρους -0,15- γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από δύο ημεδαπούς (άνδρα 45 ετών και γυναίκα 22 ετών) συγκατηγορούμενους του.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τρία άτομα, ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 55, 26 και 18 ετών. Πιο αναλυτικά, ο 18χρονος εντοπίστηκε στην Αγία Βαρβάρα, να κατέχει συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1 γραμμαρίου, που είχε προμηθευτεί από τον 26χρονο, ο οποίος ενήργησε και για λογαριασμό του 55χρονου.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών ο 26χρονος εντοπίστηκε στο Περιστέρι να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 55χρονου συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1 γραμμαρίου.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -68- γραμμαρίων, ποσότητες που είχε απορρίψει νωρίτερα από την εν λόγω οικία ο 55χρονος, και τις οποίες κατείχε από κοινού με τον 26χρονο, με σκοπό τη περαιτέρω διακίνηση.

Στην τρίτη υπόθεση, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία 19χρονου ημεδαπού στον Άγιο Δημήτριο, όπου κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 92 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.159 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 251 γραμμαρίων, καθώς και συσκευές ατμίσματος με έλαιο κάνναβης.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών και για τις τρεις υποθέσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.229 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

251 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),

92 γραμμάρια κοκαΐνη,

0,1- γραμμάρια βραστή κοκαΐνη,

8 ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος με έλαιο κάνναβης καθαρού βάρους -1- γραμμαρίου έκαστη,

6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2 ηλεκτρικές συσκευές εκκένωσης αέρα, για την σφράγιση νάιλον συσκευασιών,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

5 κινητά τηλέφωνα,

καταγραφικό, 4 κάμερες,

«button» ασφαλείας για εξ’ αποστάσεως άνοιγμα θύρας

1.480 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, 4 από τους ανωτέρω κατηγορούμενους έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε ορισμένους απ’ αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.