Αποκλειστικό DEBATER: «Συναγερμός» στην ΕΛΑΣ υπό τον φόβο σοβαρής συμπλοκής μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού

Προβληματισμός επικρατεί στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, για το ενδεχόμενο σοβαρού επεισοδίου που θα έχει την μορφή μαζικής σύρραξης, μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού.



Όπως διαπιστώνουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού, έχει δημιουργηθεί «εσωτερική διαμάχη», που «αναμένεται» να οξυνθεί ακόμη περισσότερο και αυτού του είδους οι επιθέσεις να συνεχιστούν, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο «ευρύτερης συμπλοκής», όπως σημειώνεται σε αδιαβάθμητο έγγραφο με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2025 και με θέμα, «Δραστηριότητα οπαδών Παναθηναϊκού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σχετικό έγγραφο, το οποίο έχει στην διάθεση του το DEBATER, τονίζεται πως «τις τελευταίες ημέρες η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των οργανωμένων φιλάθλων του Παναθηναϊκού, έχει κλιμακωθεί και έχουν υπάρξει εκατέρωθεν επιθέσεις και προπηλακισμοί σε μέλη συνδέσμων και των δυο μερών, ενώ υπήρχαν και τραυματισμοί ατόμων».



Στο έγγραφο σημειώνεται πάντως πως οι σχετικές πληροφορίες «που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας από πηγή συνήθους αξιοπιστίας, το οποίο περιεχόμενο δεν κατέστη εφικτό να εξακριβωθεί».

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ, θα επιχειρήσουν μέσω των προσβάσεων και των επαφών τους στο οπαδικό κίνημα, να εξακριβώσουν τα αίτια της υποβόσκουσας έντασης, όπως αυτή περιγράφεται στο έγγραφο, μεταξύ των οπαδών, προκειμένου να προλάβει τυχόν συμπλοκή μεταξύ οπαδών, σε σημείο και χρόνο, άγνωστο για την ώρα στις αρχές.