Αναβολή στην δίκη του επιχειρηματία που ξυλοκόπησε 43χρονη στην Βουλιαγμένης – Η σοκαριστική μαρτυρία της άτυχης γυναίκας

Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2025 η δίκη του επιχειρηματία που παρίστανε τον πλαστικό χειρουργό και έδειρε μία 43χρονη γυναίκα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα των δύο πλευρών, ώστε να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις 29 Οκτωβρίου τουλάχιστον. Το θύμα έκανε δηλώσεις μετά την αναβολή τονίζοντας ότι ένιωσε φόβο όντας στην ίδια αίθουσα με τον άνδρα που την ξυλοφόρτωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του επιχειρηματία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

“Πλαστικός χειρουργός”: Είπε σε περαστικό “και λίγα της έκανα”

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου εκδικάστηκε η υπόθεσή της, περιέγραψε όσα έζησε: “Ήθελα να πάω στο σπίτι στο παιδάκι μου και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του. Ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά. Χτύπαγε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Μου είπε ότι με χτύπησε πάρα πολύ λίγο”.

Ένας περιστατικός σταμάτησε τον επιχειρηματία, οποίος του είπε ευθαρσώς ότι “και λίγα της έκανα”:

“Σταμάτησε ένα παλικάρι και τον σταμάτησε. Του είπε, “τι κάνεις εκεί;” Και του απάντησε, “να μη σε ενδιαφέρει” και συνέχισε να με χτυπάει. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη. Ο λόγος της καταδίωξης ήταν γιατί πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα, ήμουν νόμιμη και γιατί είμαι γυναίκα και τόσο αδύναμη που δε μπορώ να κάνω κάτι”.

“Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Αν δε σταμάταγαν οι περαστικοί θα με σκότωνε, δε θα με άφηνε. Δε θα έφευγα από τα χέρια του. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Ναι. Και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασίας μου είναι γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή” είπε χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

“Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δε το έβγαλα από το μυαλό μου όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει”, τόνισε.