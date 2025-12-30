Αγρότες: Ετοιμάζουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους – Σκληραίνουν κι άλλο τη στάση τους μετά τις γιορτές

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα ακόμη και την Πρωτοχρονιά, κλιμακώνοντας καθημερινά τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων και εθνικών δρόμων σε ολόκληρη τη χώρα, από την Πελοπόννησο και την Ήπειρο έως τη Βοιωτία, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα υποδεχθούν το 2026 στα μπλόκα, ωστόσο από αύριο, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, προχωρούν σε προσωρινές διευκολύνσεις της κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών που μετακινούνται από και προς την Αθήνα.

Αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, πάντως, αναμένεται εκ νέου σκλήρυνση της στάσης τους, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή στα Μάλγαρα. Στη σύσκεψη δεν αναμένεται να συμμετάσχουν οι αγρότες που έχουν ταχθεί υπέρ της άμεσης έναρξης διαλόγου με την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, τα μπλόκα ενισχύονται με νέα τρακτέρ, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει τη γραμμή επικοινωνίας απέναντι στους αγρότες. Ο πρωθυπουργός κάλεσε ανοιχτά τους αγρότες να τερματίσουν τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για εκπροσώπους που, όπως είπε, «τραμπουκίζουν όσους επιθυμούν τον διάλογο».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του νόμου, επισημαίνοντας ότι παραβιάζονται κανόνες.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του αποκλεισμού, διευκολύνοντας κυρίως τη ροή των οχημάτων από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Όσοι κινούνται προς την Αθήνα εξυπηρετούνται μέσω παρακαμπτήριων οδών από Πλατύκαμπο, την παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου και το Κιλελέρ. (EUROKINISSI) (EUROKINISSI) (EUROKINISSI)

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, διευκρινίζοντας πως τις επόμενες ημέρες δεν θα κλείσουν παρακαμπτήριους δρόμους.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, μέτρο που θα ισχύσει έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 08:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Εξαιρούνται τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Στη Θήβα, τα δύο ρεύματα παραμένουν ανοιχτά έως τις 3 Ιανουαρίου.

Στον Προμαχώνα, ο μεθοριακός σταθμός παρέμεινε κλειστός για τις νταλίκες για λίγες ώρες, ωστόσο παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα λειτουργεί κανονικά για όλα τα οχήματα. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι από την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις.

Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό έως τις 22:00 σήμερα, ενώ από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έως και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους η διέλευση θα γίνεται κανονικά. Ανοιχτά παραμένουν και τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί εκεί.

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη των Μαλγάρων, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσου διαλόγου με την κυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι η ευκαιρία χάθηκε, καθώς ο πρωθυπουργός απουσιάζει στο εξωτερικό.

Κινητοποιήσεις και συμβολικές δράσεις

Στο μπλόκο του Φιλώτα, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και διοργανώνουν πρωτοχρονιάτικο γλέντι με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ενώ στην Πτολεμαΐδα πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για την ενημέρωση των πολιτών.

Στο Αγγελόκαστρο, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχώρησαν σε συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, αφήνοντας προϊόντα έξω από πολιτικά γραφεία κυβερνητικών βουλευτών. Αντίστοιχες ενέργειες καταγράφηκαν και στα Τρίκαλα. Το μπλόκο παραμένει ενεργό, με πρόβλεψη να δοθεί από αύριο μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό.

Πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων έχει οριστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα. Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να συμπληρώνουν έως τότε 36 ημέρες συνεχούς παρουσίας με τα τρακτέρ τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Στο κάλεσμά της, η Επιτροπή των Μπλόκων τονίζει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω, απορρίπτοντας τα καλέσματα για «προσχηματικούς διαλόγους» και υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας τους είναι, όπως αναφέρουν, «αγώνας επιβίωσης».