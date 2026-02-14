Αγριεύει ξανά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Ο καιρός αναμένεται να δείξει ξανά το σκληρό του πρόσωπο από τα ξημερώματα της Κυριακής 15/2, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να συνθέτουν το σκηνικό.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει αρχικά την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο και στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, με τα φαινόμενα να εξασθενήσουν το βράδυ της Κυριακής 15/2.

Συγκεκριμένα, τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α.Στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών μέχρι το πρωί.

β.Στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι.

γ.Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο (8 μποφόρ) και στα ανατολικά του τμήματα πολύ θυελλώδεις (9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Αναλυτικά:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά, μέχρι το πρωί στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο θα είναι έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα είναι σημαντική. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ που πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 7 με 8, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών μέχρι το πρωί και στην Ήπειρο μέχρι το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτική χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 ενισχυόμενοι σταδιακά σε 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.