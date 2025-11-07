Αγία Παρασκευή: 67χρονος προσεγγίζει ανήλικα σε δημόσιους χώρους και προσπαθεί να τα παρασύρει – Η ανακοίνωση του δήμου

Μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής από την δράση ενός 67χρονου που προσπαθεί να παρασύρει ανήλικους.

Ειδικότερα, ο 67χρονος φέρεται να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά σε παιδικές χαρές, πλατείες και προαύλια σχολείων στην Αγία Παρασκευή αλλά και τον Χολαργό. Αποτέλεσμα αυτού, είναι ο δήμος να εκδώσει ανακοίνωση με σκοπό να προειδοποιήσει γονείς αλλά και παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, καλεί όποιον έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με το 100 και την Άμεση Δράση.

Η ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε τους δημότες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί περιστατικά στην πόλη της Αγίας Παρασκευής καθώς και στον γειτονικό Χολαργό, σχετικά με άγνωστο άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες 67 χρονών, ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά σε χώρους παιχνιδιού, πλατείες και προαύλια σχολείων, επιχειρώντας να τα παρασύρει με διάφορα προσχήματα.

Καλούνται όλοι οι δημότες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στους χώρους όπου παίζουν ή κινούνται παιδιά. Σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή συμπεριφορές, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία (τηλέφωνο 100) ή με το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής. Επισημαίνεται πως με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη, έχουν ήδη ενημερωθεί και κινηθεί σχετικά όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας».