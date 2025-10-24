Ζελένσκι: Ζητά κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, σκιώδη στόλο και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη στόλο τους και στους τερματικούς σταθμούς για να διαταραχθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι μιλώντας στο Λονδίνο μαζί με ορισμένους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Πορθύμων» δήλωσε ότι η Ρωσία – η οποία επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας- προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τον επερχόμενο χειμώνα ως εργαλείο για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία. «Η ειρήνη γεννιέται από την πίεση που ασκείται στον επιτιθέμενο», είπε ο Ζελέσνκι.