Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του καρκίνου στην Βρετανία, με έναν 55χρονο να είναι ο πρώτος που υποβάλλεται στη συγκεκριμένη θεραπεία.

Συγκεκριμένα εμβόλια για τον καρκίνο του δέρματος, του εντέρου και του πνεύμονα θα λάβουν χιλιάδες ασθενείς το επόμενο διάστημα στη Βρετανία, με την στιγμή να χαρακτηρίζεται ως ορόσημο.

Ο Elliot Pfebve, ένας 55χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών είναι ο πρώτος που έκανε το συγκεκριμένο εμβόλιο για τον καρκίνο του εντέρου στο NHS.

Τα πρώτα αποτελέσματα του εμβολίου, που παρασκευάζεται από την BioNTech, θα παρουσιαστούν αύριο στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο.

Elliot is among the first in England to receive a personalised cancer vaccine as part of a trial aimed at helping cancer patients.



If successful, these vaccines might one day prevent a patients cancer from returning or spreading.



