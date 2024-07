Στη σύλληψη του 26χρονου, ο οποίος δολοφόνησε με βαλλίστρα τη γυναίκα και τις δυο κόρες του σχολιαστή του BBC προχώρησαν οι αρχές της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, μετά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσαν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν τελικά ο 26χρονος Kyle Clifford εντοπίστηκε στο νεκροταφείο Lavender Hill στο Ένφιλντ όπως αναφέρει το Sky News.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας ο δράστης βρέθηκε στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν χρειάστηκε να κάνουν χρήση όπλων, ενώ ο 26χρονος δέχθηκε ιατρική περίθαλψη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Royal London Hospital στο Whitechapel.

Όπως αναφέρει το BBC νωρίτερα την Τρίτη 9/7 ο δράστης της δολοφονίας των τριών γυναικών τις έδεσε και τις εκτέλεσε με βαλλίστρα ενώ στη συνέχεια έφυγε από το σημείο ατάραχος.

Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του δράστη μετά τη δολοφονία μελών της οικογένειας του σχολιαστή του BBC στην Βρετανία ήρθε στο φως.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και από το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Dailymail ο δράστης της στυγερής δολοφονίας βγαίνει έχοντας την βαλλίστρα στα χέρια από τον τόπο του εγκλήματος και την τοποθετεί στο όχημα του.

